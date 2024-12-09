Столичные врачи восстановили мужчине пять пальцев

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Врачи Центра микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева восстановили мужчине пять пальцев, которые были ампутированы в результате производственной травмы. Об этом пресс-служба столичного Депздрава сообщила в телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что в стационар обратился 62-летний мужчина с производственной травмой – произошла ампутация пяти пальцев. Во время операции хирурги сделали остеосинтез костей спицами для фиксации положения ампутированных пальцев, а также сшили сухожилия сгибателей и разгибателей пальцев.

На микрохирургическом этапе были сшиты вены и артерии, обеспечивающие приток и отток крови в пальцах, восстановлены пальцевые нервы для возвращения чувствительности.

По словам руководителя Центра микрохирургии кисти Георгия Назаряна, хирургическое вмешательство длилось 14 часов и прошло успешно. Он отметил, что реплантация ампутированных сегментов уже стала для отделения стандартной операцией, однако с таким случаем, чтобы у пациента были ампутированы сразу пять пальцев, столкнулись впервые.

Все пальцы мужчины прижились полностью и без осложнений. Пациента выписали из отделения спустя неделю, добавил Назарян. Также мужчине предстоит пройти несколько месяцев реабилитации.

Ранее врачи РДКБ спасли трехлетнюю девочку из Кабардино-Балкарии с огромной опухолью брюшной полости с метастазами. Новообразование размером 12х13х15 сантиметров сдавливало желудок и кишечник.

Ребенку провели около шести курсов химиотерапии, чтобы медики собрали ее стволовые клетки для последующей пересадки. Затем врачи приступили к 14-часовой операции по удалению опухоли. На данный момент хирургам удалось устранить свыше 95% от объема всего новообразования.