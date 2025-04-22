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22 апреля, 13:00

Общество

"Доктор 24": акушер-гинеколог объяснила, какие прививки важны для беременных женщин

"Доктор 24": акушер-гинеколог объяснила, какие прививки важны для беременных женщин

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Как вакцинация от гриппа влияет на здоровье будущего ребенка? Зачем делать прививку от столбняка и насколько безопасна защита от клещевого энцефалита? Можно ли одновременно поставить прививку от кори и другие ранее несделанные вакцины?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач – акушер-гинеколог из Центра женского здоровья на Перервинском бульваре Ольга Камнева.

Все выпуски "Беременна в Москве" смотрите в VK Видео

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