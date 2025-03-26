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26 марта, 18:42

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Кардиолог Савонина предупредила об опасных симптомах во время пробежки

Врач перечислила признаки проблем с сердцем во время бега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Одышка, головокружение и острая боль в ногах во время пробежки могут предупреждать о наличии опасных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Ольга Савонина.

По ее словам, во время бега вполне могут появляться какие-то неприятные ощущения и порой они просто связаны с усталостью либо с неправильным подходом к тренировке. Однако некоторые сигналы организма пропускать нельзя.

Прежде всего стоит насторожиться, если во время пробежки возникает давящая, жгучая либо сжимающая боль за грудиной. Тем более если она отдает в руку, спину, нижнюю челюсть. В этом случае однозначно нужно прекратить тренировку, как можно скорее пройти обследование у кардиолога и как минимум сделать ЭКГ.
Ольга Савонина
врач-кардиолог

Особенно опасно, если такие ощущения начинаются уже при небольшой нагрузке. Это может быть сигналом ишемической болезни сердца, предупредила кардиолог.

Еще одним опасным сигналом, по мнению врача, может быть одышка. В легкой форме она практически всегда возникает во время бега, и это нормально. Однако и проходить она должна быстро.

"Если же тренировка закончилась несколько минут назад, а одышка сохраняется, это повод насторожиться. Особенно опасно, когда ощущение нехватки воздуха сохраняется и в спокойном состоянии. Это может быть сигналом наличия ишемической болезни, сердечной недостаточности или анемии", – отметила кардиолог.

Здесь также важно обратиться к врачу, сделать ЭКГ, УЗИ сердца и проверить уровень гемоглобина в крови, добавила специалист.

Плюс насторожиться стоит, если во время пробежки темнеет в глазах, кружится голова, возникает внезапная слабость и кажется, что вот-вот упадешь в обморок. Это может быть предвестником нарушения мозгового кровообращения.

"Здесь могут быть и неврологические проблемы, и скрытые аритмии. Поэтому однозначно надо обследоваться", – считает врач.

Тревожным сигналом могут быть перебои в работе сердца, когда мы чувствуем, что ритм идет неправильно. Особенно опасны ситуации, когда приступы учащенного сердцебиения возникают внезапно и также внезапно заканчиваются. При этом чувствуется слабость и головокружение.
Ольга Савонина
врач-кардиолог

В таком случае важно сделать холтеровское мониторирование, а также проверить уровень калия, магния, ферритина и холестерина, добавила кардиолог.

Кроме того, пройти обследование у врача важно, когда во время пробежки возникает острая боль в ногах, появляется покраснение или отек. Это может сигнализировать о наличии тромбоза вен, предупредила Савонина.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила, что работу сердца могут ухудшить вредные привычки, такие как прием спиртных напитков и курение. Кроме этого, она посоветовала не злоупотреблять кофеиносодержащими напитками: большие дозы кофе в течение дня чрезмерно стимулируют сердце, вызывая учащенный ритм, и вредят его работе.

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Трошина Любовь

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