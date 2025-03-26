Кардиолог Савонина предупредила об опасных симптомах во время пробежки

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Одышка, головокружение и острая боль в ногах во время пробежки могут предупреждать о наличии опасных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Ольга Савонина.

По ее словам, во время бега вполне могут появляться какие-то неприятные ощущения и порой они просто связаны с усталостью либо с неправильным подходом к тренировке. Однако некоторые сигналы организма пропускать нельзя.



Ольга Савонина врач-кардиолог Прежде всего стоит насторожиться, если во время пробежки возникает давящая, жгучая либо сжимающая боль за грудиной. Тем более если она отдает в руку, спину, нижнюю челюсть. В этом случае однозначно нужно прекратить тренировку, как можно скорее пройти обследование у кардиолога и как минимум сделать ЭКГ.

Особенно опасно, если такие ощущения начинаются уже при небольшой нагрузке. Это может быть сигналом ишемической болезни сердца, предупредила кардиолог.

Еще одним опасным сигналом, по мнению врача, может быть одышка. В легкой форме она практически всегда возникает во время бега, и это нормально. Однако и проходить она должна быстро.

"Если же тренировка закончилась несколько минут назад, а одышка сохраняется, это повод насторожиться. Особенно опасно, когда ощущение нехватки воздуха сохраняется и в спокойном состоянии. Это может быть сигналом наличия ишемической болезни, сердечной недостаточности или анемии", – отметила кардиолог.

Здесь также важно обратиться к врачу, сделать ЭКГ, УЗИ сердца и проверить уровень гемоглобина в крови, добавила специалист.

Плюс насторожиться стоит, если во время пробежки темнеет в глазах, кружится голова, возникает внезапная слабость и кажется, что вот-вот упадешь в обморок. Это может быть предвестником нарушения мозгового кровообращения.

"Здесь могут быть и неврологические проблемы, и скрытые аритмии. Поэтому однозначно надо обследоваться", – считает врач.



Ольга Савонина врач-кардиолог Тревожным сигналом могут быть перебои в работе сердца, когда мы чувствуем, что ритм идет неправильно. Особенно опасны ситуации, когда приступы учащенного сердцебиения возникают внезапно и также внезапно заканчиваются. При этом чувствуется слабость и головокружение.

В таком случае важно сделать холтеровское мониторирование, а также проверить уровень калия, магния, ферритина и холестерина, добавила кардиолог.

Кроме того, пройти обследование у врача важно, когда во время пробежки возникает острая боль в ногах, появляется покраснение или отек. Это может сигнализировать о наличии тромбоза вен, предупредила Савонина.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила, что работу сердца могут ухудшить вредные привычки, такие как прием спиртных напитков и курение. Кроме этого, она посоветовала не злоупотреблять кофеиносодержащими напитками: большие дозы кофе в течение дня чрезмерно стимулируют сердце, вызывая учащенный ритм, и вредят его работе.