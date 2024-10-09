Диетолог Арзамасцев: орехи и сухофрукты помогают при аритмии

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Сухофрукты и орехи могут помочь при аритмии, связанной с недостатком калия и магния, рассказал Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Ранее кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина рассказала News.ru, что аритмия может протекать бессимптомно, но сопровождаться при этом утомляемостью, головокружением, давящим дискомфортом за грудиной, обмороком и ощущением нехватки воздуха. В ряде случаев приступ аритмии может привести к смерти.

По словам Арзамасцева, аритмия возникает по разным причинам, в частности из-за недостатка магния или калия либо из-за сердечно-сосудистых проблем. Чтобы выяснить причину, эксперт рекомендовал обратиться к врачу.

Если аритмия появилась из-за недостатка определенных микроэлементов, могут помочь продукты, которые их содержат.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Когда у человека есть потеря калия, связанная, например, с жаркой погодой, жесткой диетой или приемом лекарств, то стоит есть курагу либо другие сухофрукты или орехи, в которых много калия.

"Кроме того, аритмия может быть связана с недостатком магния, если у человека постоянный стресс или недостает этого микроэлемента в питании. Проблема тоже решается продуктами, которые содержат магний. Например, орехи", – указал эксперт.

Диетолог посоветовал есть хотя бы 20–30 граммов сухофруктов или орехов в день, но если состояние не связано с недостатком микроэлементов, то необходима помощь специалиста, заключил он.

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