RT: в России может открыться турфирма "Талибан Тур"

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Турфирму "Талибан Тур" для поездок в Афганистан могут открыть в России. Об этом сообщает RT.

Бизнесмен Анатолий Аронов подал заявление на регистрацию этого товарного знака после исключения движения "Талибан" из списка террористических организаций в РФ.

По данным СМИ, компания планирует отправлять в Афганистан небольшие группы, от трех до пяти человек. Знакомиться с афганской культурой туристы смогут на протяжении двух недель.

Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и приостановил запрет на деятельность "Талибана" 17 апреля. Судебное заседание проходило в закрытом формате. Решение вступило в законную силу незамедлительно.

В МИД РФ указали, что Россия нацелена на выстраивание взаимовыгодных связей с Афганистаном во всех областях, включая борьбу с наркотиками и терроризмом. Отдельный акцент намерены сделать на наращивании торговых, деловых и инвестиционных связей.