Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в стране

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Верховный суд (ВС) РФ рассмотрел иск Генпрокуратуры и приостановил запрет на деятельность движения "Талибан" (внесено в список террористических организаций в РФ). Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Судебное заседание проходило в закрытом формате. Решение ВС РФ вступило в законную силу незамедлительно.

Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием приостановить запрет деятельности "Талибана" еще в марте. Пресс-служба ведомства пояснила, что это связано с поправками, которые были внесены в декабре 2024 года в Кодекс административного судопроизводства и закон "О противодействии терроризму".

Согласно новым изменениям, Россия может приостановить запрет террористической организации в стране, если организация прекращает пропаганду и поддержку терроризма, а также не совершает преступления террористической направленности против интересов РФ.

Представитель правительства талибов Забихулла Муджахид называл процедуры, которые позволили приостановить действие запрета движения на территории России, ценными. Это, по его словам, позволит укрепить взаимоотношения между Афганистаном и Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обращал внимание, что движение на данный момент контролирует власть в Афганистане, поэтому российской стороне это небезразлично. Владимир Путин также отмечал, что Россия и "Талибан" являются союзниками в сфере борьбы с терроризмом.

