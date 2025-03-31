Генпрокуратура попросила разрешить "Талибан" в РФ

Фото: ТАСС/EPA/SAMIULLAH POPAL (террористическая организация "Талибан" запрещена в РФ)

Генпрокуратура просит Верховный суд РФ приостановить запрет деятельности движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в России, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что административное исковое заявление уже принято в производство. Заседание по иску назначено на 17 апреля, оно пройдет в закрытом режиме.

Ранее секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу встречался с вице-премьером Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром. В ходе встречи Шойгу сообщил о планах РФ исключить движение из российского "черного списка".

Также секретарь Совбеза указал на интерес российских инвесторов и госкомпаний к вложениям в разные экономические сферы деятельности Афганистана, включая разработку полезных ископаемых.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что решение об исключении "Талибана" из запрещенных организаций еще не принято, но Москве важно развивать и поддерживать существующие контакты с Кабулом.

