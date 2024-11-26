В Кремле прокомментировали планы исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций

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Решение об исключении "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) из списка запрещенных организаций еще не принято, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, государству важно развивать и поддерживать существующие контакты с Афганистаном.

"Как только будут приняты соответствующие решения и как только они будут формализованы, мы сразу проинформируем", – подытожил Песков.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает временное исключение организаций из списка запрещенных в России.

Согласно документу, запрет деятельности таких организаций, как "Талибан", может быть временно приостановлен по решению российского суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя.

Владимир Путин ранее заявлял, что движение "Талибан" контролирует власть в Афганистане, поэтому в этом смысле они союзники России в борьбе с терроризмом.