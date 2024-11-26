В ГД внесен проект закона об исключении "Талибана" из списка запрещенных в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России могут исключить "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) из списка запрещенных организаций. В Госдуму уже внесли законопроект, который предусматривает подобное временное исключение организаций из списка запрещенных в РФ.

Согласно законопроекту, запрет деятельности таких организации может быть временно приостановлен по решению российского суда на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя. Для этого организация после включения ее в список должна была прекратить осуществление деятельности по поддержке терроризма.

Отмечается, что предлагаемые законопроектом изменения направлены на устранение правового пробела. После вступления в законную силу судебного решения сопутствующие изменения будут вноситься в список террористических организаций.

Ранее Владимир Путин сообщил, что движение "Талибан" контролирует власть в Афганистане, поэтому в этом смысле они союзники РФ в борьбе с терроризмом.

До этого МИД и Минюст РФ предложили вычеркнуть "Талибан" из списка запрещенных в России организаций. В свою очередь, Путин отмечал, что этот вопрос постоянно обсуждается, однако власти учитывают мнение каждой стороны по этой теме.