Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 10:03

Политика

В ГД внесен проект закона об исключении "Талибана" из списка запрещенных в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России могут исключить "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) из списка запрещенных организаций. В Госдуму уже внесли законопроект, который предусматривает подобное временное исключение организаций из списка запрещенных в РФ.

Согласно законопроекту, запрет деятельности таких организации может быть временно приостановлен по решению российского суда на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя. Для этого организация после включения ее в список должна была прекратить осуществление деятельности по поддержке терроризма.

Отмечается, что предлагаемые законопроектом изменения направлены на устранение правового пробела. После вступления в законную силу судебного решения сопутствующие изменения будут вноситься в список террористических организаций.

Ранее Владимир Путин сообщил, что движение "Талибан" контролирует власть в Афганистане, поэтому в этом смысле они союзники РФ в борьбе с терроризмом.

До этого МИД и Минюст РФ предложили вычеркнуть "Талибан" из списка запрещенных в России организаций. В свою очередь, Путин отмечал, что этот вопрос постоянно обсуждается, однако власти учитывают мнение каждой стороны по этой теме.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика