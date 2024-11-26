Талибы рассчитывают, что РФ поможет им нейтрализовать давление Запада

Фото: 123RF/mermolenko

Талибы ожидают, что РФ сможет поможет им нейтрализовать давление США и западных стран. Об этом сообщил вице-премьер по экономическим вопросам временного правительства движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар, передает РИА Новости.

"Как вам известно, после победы Исламского Эмирата в Афганистане, США и страны Запада оказывают на нас всевозможное давление. Поэтому мы ждем, что Российская Федерация поможет нам нейтрализовать это давление", – заявил он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Барадар подчеркнул, что талибы стараются обеспечить условия для роста экспорта афганских товаров за рубеж и привлечения иностранных инвестиций в страну. Он также заявил, что Исламский Эмират является надежным экономическим партнером.

Ранее спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов сказал, что решение об исключении движения "Талибан" из перечня террористических принято на высшем уровне. Однако, уточнил он, нужно время на соблюдение правовых процедур.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что работа по исключению "Талибана" уже ведется и в скором времени движение исключат из списка террористических организаций в РФ.