Кабулов: решение об исключении "Талибана" из списка террористических организаций принято

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Решение об исключении "Талибана" (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) из перечня террористических принято на высшем уровне, однако потребуется время на соблюдения правовых процедур. Об этом рассказал специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, передает ТАСС.

Сейчас, по его словам, МИД вместе с ФСБ и другими ведомствами завершают работу по правовой части. Он объяснил, что в этом вопросе российские власти обязаны следовать законам. В связи с этим он выразил надежду на то, что в скором времени итоговое решение будет объявлено.

"Это требует скрупулезной работы юристов, парламента и других ведомств, чтобы этот процесс был завершен в установленном законом порядке. Вопрос только в этом", – подчеркнул Кабулов.

При этом директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что российская сторона видит готовность "Талибана" к борьбе с опасным крылом ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", ИГ) – "Вилаят Хорасан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), ресурсную помощь которому оказывают западные страны, использующие возможности движения для реализации подрывных акций в России.

Бортников привел в качестве подтверждения нападение на "Крокус Сити Холл", к организации которого причастны "Вилаят Хорасан" и подконтрольные Западу украинские спецслужбы.

Ранее Владимир Путин назвал "Талибан" в некотором роде союзниками РФ в борьбе с терроризмом. Он пояснил, что талибы контролируют власть в Афганистане.

Глава страны также отметил, что Москва неоднократно получала сигналы со стороны движения, что они готовы работать с РФ в этой сфере. Однако, уточнил он, сроки возможного признания и полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) зависят от развития ситуации.

Между тем директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что внешнеполитическое ведомство и Минюст РФ сказали Путину, что "Талибан" можно вычеркнуть из списка запрещенных организаций. По его словам, это предложение уже прошло согласование с другими российскими ведомствами.

