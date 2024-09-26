Замглавы МИД РФ заявил о приглашении талибов в Москву на заседание по Афганистану

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Заседание "московского формата" по Афганистану состоится с участием талибов ("Талибан" является запрещенной в РФ террористической организацией) в Москве в октябре этого года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он также отметил, что заседание пройдет в закрытом формате. Предыдущая встреча "московского формата" по Афганистану состоялась в сентябре прошлого года в Казани. Делегация талибов также принимала в ней участие.

В "московский формат" по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Ранее Путин назвал движение "Талибан" в некотором роде союзниками РФ в борьбе с терроризмом. Он пояснил, что талибы контролируют власть в Афганистане.

Глава страны также отметил, что Москва неоднократно получала сигналы со стороны движения, что они готовы работать с РФ в этой сфере. Однако, уточнил он, сроки возможного признания и полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) зависят от развития ситуации.

Между тем директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что внешнеполитическое ведомство и Минюст РФ сказали Путину, что "Талибан" можно вычеркнуть из списка запрещенных организаций. По его словам, это предложение уже прошло согласование с другими российскими ведомствами.

