В МИД РФ сообщили об участии талибов в заседании московского формата в Казани

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Представители радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) примут участие в собрании московского формата по урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель главы государства по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Встреча пройдет в Казани 29 сентября. Также спецпредставитель президента РФ отметил, что на сегодняшний день почти все члены формата подтвердили свое участие в заседании.

По словам Кабулова, основными темами формата станут терроризм и наркопреступность в Афганистане, а также вопросы инклюзивности временного правительства талибов. Кроме того, на заседании обсудят неисполнение талибами их обязательств.

"Но не только с этим уклоном. Там несколько ключевых вопросов с точки зрения интересов региональных государств, которые и составляют московский формат", – рассказал директор второго департамента Азии МИД.

В московский формат по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Прошлое заседание состоялось в ноябре 2022 года.

Ранее российский посол в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что талибы не выполнили обещания, которые они давали при смене власти в Афганистане. Он напомнил, что талибы гарантировали, что из Афганистана не будет исходить террористической угрозы. Однако, добавил Григорьев, в последнее время были зафиксированы крупные теракты против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями.

Кроме того, отметил дипломат, перед приходом к власти талибы гарантировали борьбу с международным терроризмом, контрабандой наркотиков и создание инклюзивного правительства. Однако, уточнил он, ничего из этого не было выполнено.

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