Киргизия исключила "Талибан" из списка запрещенных организаций

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Киргизия официально исключила движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) из списка запрещенных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

Такое решение было принято после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны. Оно направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога, отметили в ведомстве.

Отмечается, что Киргизия остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе в целом.

Ранее Владимир Путин сообщил, что движение "Талибан" контролирует власть в Афганистане, поэтому в этом смысле они союзники РФ в борьбе с терроризмом.

До этого МИД и Минюст РФ предложили вычеркнуть "Талибан" из списка запрещенных в РФ организаций. В свою очередь, Путин отмечал, что этот вопрос постоянно обсуждается, однако РФ учитывает мнение каждой стороны по этой теме.

