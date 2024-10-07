Ушаков заявил, что "Талибан" скоро исключат из списка террористических организаций в РФ

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Движение "Талибан" (признано террористической организацией и запрещено на территории РФ) в скором времени исключат из списка террористических организаций в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

"Да, в этом контексте работа ведется. Я думаю, что да", – заявил Ушаков в ответ на вопрос об исключении движения из перечня террористических организаций.

На данный момент "Талибан" находится под санкциями ОНН за террористическую деятельность.

Ранее специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что решение об исключении движения из списка террористических принято на высшем уровне, однако потребуется время на соблюдение правовых процедур.

Сейчас, по его словам, МИД вместе с ФСБ и другими ведомствами завершают работу по правовой части. Он объяснил, что в этом вопросе российские власти обязаны следовать законам.