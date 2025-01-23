Прокурор МУС запросил ордера на арест лидера талибов и главного судьи Афганистана

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Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил ордера на арест верховного лидера "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани, пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.

Управление прокурора подало сразу два соответствующих ходатайства в палату предварительного производства II суда по ситуации в Афганистане. Как говорится в заявлении, обоих обвиняют в преступлении против человечности в виде преследования по половому признаку в соответствии со статьей Римского статута.

В мае 2024 года Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны еврейского государства Йоава Галанта. Прокурор посчитал, что эти люди могут быть ответственными за военные преступления в секторе Газа.

Позже в МУС пояснили, что причинами выдачи ордеров являются "предполагаемые" военные преступления Израиля в секторе Газа против человечности. В документе также подчеркнули, что палата предварительного производства МУС отклонила доводы со стороны государства, поданные в соответствии с Римским статутом.

На этот счет высказался министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, заявив, что МУС утратил всякую легитимность с выдачей ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. По его словам, суд действовал как политический инструмент на службе самых радикальных элементов, стремящихся подорвать мир, безопасность и стабильность на Ближнем Востоке.

