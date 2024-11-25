Шойгу заявил, что РФ намерена исключить "Талибан" из черного списка

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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил о планах Москвы исключить движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) из российского черного списка. Об этом сообщается на сайте кабмина Афганистана.

Шойгу 25 ноября провел встречу с вице-премьером Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром. Стороны обсудили развитие отношений в торгово-экономической сфере, транзите и инвестициях.

Секретарь российского Совбеза указал на прогресс в политической, экономической ситуации, а также в сфере безопасности Афганистана и сказал, что совершил визит по указанию Владимира Путина. По его словам, Россия заинтересована в повышении уровня сотрудничества с республикой.

Помимо этого, Шойгу указал на интерес российских инвесторов и государственных компаний к вложениям в сферу добычи природных ископаемых, в транспортную сферу, а также сельское хозяйство, говорится на сайте афганского правительства.

Ранее спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов сказал, что решение об исключении движения из перечня террористических принято на высшем уровне. Однако, уточнил он, нужно время на соблюдение правовых процедур.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что работа по исключению "Талибана" уже ведется и в скором времени движение исключат из списка террористических организаций в РФ.