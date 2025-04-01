В "Талибане" назвали ценным шагом приостановку запрета движения в России

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"Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) считает ценным шагом процедуры, которые позволят приостановить действие запрета движения на территории России. Об этом ТАСС заявил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

Эти действия, по его словам, позволят укрепить взаимоотношения между Афганистаном и Россией.

Генпрокуратура России накануне, 31 марта, попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения "Талибан". Заседание по этому вопросу назначено на 17 апреля.

При этом еще в конце мая 2024 года МИД и Минюст России предлагали убрать "Талибан" из списка запрещенных организаций. В свою очередь, Владимир Путин говорил, что эта тема постоянно обсуждается.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что движение на данный момент контролирует власть в Афганистане, поэтому России это небезразлично. Путин вдобавок указывал, что Россия и "Талибан" являются союзниками в сфере борьбы с терроризмом.

В октябре того же года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявлял, что решение об исключении движения из перечня террористических принято на высшем уровне, а в ноябре в Госдуму был внесен соответствующий законопроект.