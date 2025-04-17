МИД РФ: приостановка запрета "Талибана" открывает дорогу к партнерству с Кабулом

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Приостановка запрета деятельности "Талибана" (внесен в список террористических организаций в РФ) открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом. Это осуществляется в интересах российского и афганского народов, говорится в комментарии МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что Россия нацелена на выстраивание взаимовыгодных связей с Афганистаном во всех областях, включая борьбу с наркотиками и терроризмом. Отдельный акцент намерены сделать на наращивании торговых, деловых и инвестиционных связей, пояснили в МИД.

"Очевидно, что Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов", – говорится в сообщении.

Там также добавили, что приостановка запрета деятельности "Талибана" не влечет за собой изменения международных обязательств РФ по соблюдению санкционного режима Совета безопасности ООН в отношении связанных с движением физических и юридических лиц, а также других групп и предприятий.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов уже официально проинформировал исполняющего обязанности главы афганского МИД Амиру Хану Муттаки о снятии запрета деятельности "Талибана" в России, сообщает Tolo News.

Как отмечает телеканал, в афганском МИД считают, что историческое решение будет способствовать укреплению отношений Москвы и Кабула.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, в свою очередь, считает, что приостановка запрета деятельности движения открывает возможности для развития торгово-экономических связей.

"Решение Верховного суда открывает возможность для развития торгово-экономических связей, продвижения нашего экспорта, а также реализации транспортно-логистического потенциала этой страны и приближения к нам рынков Пакистана и Индии", – цитирует ТАСС Оверчука.

Он добавил, что в предварительном плане правительство прорабатывает ряд проектных предложений по развитию экономики Афганистана и укреплению связей между странами.

Верховный суд России 17 апреля удовлетворил иск Генпрокуратуры и приостановил запрет на деятельность "Талибана". Как, в свою очередь, ранее отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, движение является реальной властью в Афганистане, поэтому РФ это небезразлично.

Владимир Путин также рассказывал, что "Талибан" контролирует власть в стране, поэтому в этом смысле они являются союзниками России в борьбе с терроризмом. Президент РФ добавлял, что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности своего государства.