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17 апреля, 17:01

Политика

Посольство Афганистана поблагодарило Россию за решение по "Талибану"

Фото: РИА Новости/Стрингер

Посольство Афганистана в России приветствует решение Москвы о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (внесено в список террористических организаций в РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.

"Мы рады принятию такого решения и выражаем благодарность Российской Федерации", – отметил собеседник.

Верховный суд России 17 апреля удовлетворил иск Генпрокуратуры и приостановил запрет на деятельность "Талибана". Решение суда вступило в силу незамедлительно. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что движение является реальной властью в Афганистане, поэтому РФ это небезразлично.

Владимир Путин также рассказывал, что "Талибан" контролирует власть в стране, поэтому в этом смысле они являются союзниками России в борьбе с терроризмом. Президент РФ добавлял, что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности своего государства.

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