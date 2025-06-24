Московские рестораторы меняют представление о модной городской кухне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва формирует все условия для создания комфортной среды для горожан. В столице развивается ресторанная культура и меняется представление о модной городской кухне, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Рестораны автора проекта кафе, созданного на площадке "Московских сезонов", Антона Пинского занимают первые места рейтингов и премий, а сам ресторатор постоянно ищет новые необычные форматы и концепции.

В "Точно вкусно – Московские сезоны" Пинский показал, как в спальный район Москвы внести модную кухню и сделать ее доступной для всех. Он открыл кафе с блюдами ресторанного уровня по низкой цене. Каждое блюдо обойдется гостю в 350 рублей.

Пространство располагается на месте бывшей ярмарки. Днем здесь есть отдельная зона для коворкинга. Первый такой проект заработал рядом со станцией метро "Раменки", а следующий откроется около "Люблино".

В качестве завтрака посетителям кафе предлагаются легкие оладьи из цукини с рикоттой, жареный авокадо с яйцом пашот и гранола с йогуртом.

Также среди меню присутствуют борщ "Московский" с гренками и салом, северная уха с филе лосося, Том Ям с кальмарами, креветками и кокосовым молоком, паста, пиццы "Маргарита", "Кампаньола" с креветками, манго и вялеными помидорами.

Кроме того, в "Точно вкусно" есть суши и роллы. В меню указаны более десятка позиций, среди которых можно найти осидзуси с лососем, трюфельный ролл с тунцом, теплый ролл с угрем и манго. В кафе также можно полакомиться классическим чизкейком или фирменным карамельно-слоеным медовиком.

В барной карте гости найдут вина знаменитых виноделов, а в разделе alcohol-free – домашние лимонады, молочные и безалкогольные коктейли.

Ранее Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов сферы общественного питания Москвы с Днем ресторатора. По его словам, почти на каждой улице горожане могут найти разнообразную кухню: от русской и итальянской до китайской и индийской. В теплое время года большой популярностью пользуются летние веранды, где люди могут провести время с семьей и друзьями.

