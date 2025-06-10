Участники "Активного гражданина" выберут самую вкусную заправку для окрошки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут выбрать самую вкусную заправку для популярного летнего супа – окрошки. Голосование подготовили "Активный гражданин" и столичный департамент торговли и услуг. Оно состоится в рамках проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства города.

Название этого блюда происходит от слова "крошить", поскольку все ингредиенты этого супа необходимо нарезать мелкими кубиками. По рецепту в это блюдо добавляют свежие огурцы, редис, зелень, картофель, яйца и вареную колбасу, которую также можно заменить мясом. При этом существует много вариаций заправки.

В ходе голосования участникам предложат определить лучшую заправку из семи вариантов. Традиционным выбором является квас. Его добавление позволяет придать блюду насыщенный кисло-сладкий вкус. Также напиток помогает утолить жажду в жару.

Многие предпочитают добавлять в окрошку кефир. Его сливочный привкус позволяет сделать ярче вкус овощей, мяса или колбасы. Кроме того, напиток содержит большое количество полезных для пищеварения микроэлементов. Вместо кефира могут использоваться айран и тан.

Тем, кто следит за своим весом, может понравиться вариант летнего супа на минеральной воде. Такой способ приготовления супа является самым низкокалорийным. Рекомендуется добавлять в окрошку газированную воду. Сделать вкус более необычным поможет лимонный сок.

Существует также рецепт с мясным бульоном, который позволяет сделать окрошку более сытной. При подаче бульон должен быть охлажденным, легким и нежирным. Идеально подойдет тот, что был сварен на куриной грудке, индейке или постной телятине.

Также сохранился старинный рецепт приготовления окрошки. В некоторых источниках упоминается, что до XV века на Руси в случае отсутствия кваса летний суп подавали на огуречном или капустном кисло-солоноватом рассоле.

Своими способами приготовления окрошки также поделились известные московские рестораторы и шеф-повара. Москвичам предлагается выбрать самый оригинальный из них в рамках голосования.

В частности, Владимир Перельман предлагает есть рыбную окрошку на квасе с горчицей и копченым судаком. Антон Пинский предпочитает добавлять в летний суп магаданские креветки и подавать его с холодным квасом. Рецепт также предполагает наличие в бульоне соли, хрена, горчицы и желтка куриного яйца, а также сметаны, свежего укропа и зеленого лука.

Алексей Васильчук любит мясной вариант окрошки на кефире, который был создан шеф-поваром одного из его ресторанов Александром Волковым-Медведевым. Другой знаменитый кулинар Сергей Волконенков предпочитает делать холодный суп немного пикантным, подавая его с языком на квасе с горчицей, хреном и специями. В свою очередь, Сергей Балакшин рекомендует готовить окрошку из судака. Свежесть вкусу он предлагает придать за счет щавеля и огурцов. Рыбу при этом необходимо предварительно охладить.

Кроме того, в проекте "Активный гражданин" горожане смогут выбрать наиболее интересные темы и форматы мероприятий "Лета в Москве". Им предложат 14 направлений событийной программы. Среди них – история, музыка, кино, спорт, благотворительность, экология.