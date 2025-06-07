Мэр Москвы поздравил рестораторов с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил в своем телеграм-канале работников и ветеранов сферы общественного питания Москвы с Днем ресторатора.

"Москвичи не представляют свою жизнь без еды, приготовленной профессионалами, будь то чашка кофе у дома перед работой или душевный ужин в ресторане", – отметил мэр.

По его словам, почти на каждой улице горожане могут найти разнообразную кухню: от русской и итальянской до китайской и индийской. В теплое время года большой популярностью пользуются летние веранды, где люди могут провести время с семьей и друзьями.

Градоначальник отметил, что Москва уже не первый год входит в число гастрономических столиц мира. Туристы заранее бронируют столики в известных заведениях, что не только поддерживает имидж города, но и его экономику.



"Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, преданность кулинарному искусству и большой вклад в динамичное развитие сферы общественного питания Москвы. За то, что делаете жизнь москвичей и туристов ярче, уютнее и вкуснее", – подчеркнул Собянин.

Он также пожелал столичным рестораторам успехов, здоровья, благополучия и удовольствия от приготовления вкусной пищи.

Ранее сотрудники сферы общепита поддержали упрощенный порядок установки летних веранд в Москве. Согласно ему, владельцы заведений смогут подать уведомление о размещении на портале mos.ru и получить услугу в течение одного дня. Как указал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, новые правила помогут небольшим кафе и ресторанам установить веранду при благоприятных погодных условиях.