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04 июля, 08:00

Туризм

В Москве адаптировали рестораны под иностранных туристов

В Москве адаптировали рестораны под иностранных туристов

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В Москву прибывает все больше гостей из-за рубежа. В ответ на растущий поток иностранцев некоторые рестораны начали переводить меню на арабский и китайский языки. У входов в заведения также появляются указатели, понятные туристам из Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Бахрейна.

По словам рестораторов, такие меры заметно упрощают коммуникацию и делают посещение заведений более комфортным для иностранных гостей. Ресторатор Генрих Карпин рассказал, что подобная практика уже успешно применялась раньше – во время наплыва туристов из Китая меню также переводили, и это значительно облегчало общение с гостями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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