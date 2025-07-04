В Москве адаптировали рестораны под иностранных туристов

В Москву прибывает все больше гостей из-за рубежа. В ответ на растущий поток иностранцев некоторые рестораны начали переводить меню на арабский и китайский языки. У входов в заведения также появляются указатели, понятные туристам из Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Бахрейна.

По словам рестораторов, такие меры заметно упрощают коммуникацию и делают посещение заведений более комфортным для иностранных гостей. Ресторатор Генрих Карпин рассказал, что подобная практика уже успешно применялась раньше – во время наплыва туристов из Китая меню также переводили, и это значительно облегчало общение с гостями.

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