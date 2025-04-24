АSВ: в основе романтической химии лежат девять факторов

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Психологам из Йоркского университета удалось выделить девять основных компонентов романтического влечения. Исследование было опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior (АSВ).

Отмечается, что в исследовании участвовали 200 добровольцев в возрасте от 21 года до 76 лет. Некоторые из участников были одиноки на момент проведения исследования, в то время как другие состояли в отношениях.

Добровольцы должны были рассказать, чем, по их мнению, обусловлено романтическое влечение.

Самым главным для респондентов оказалось позитивное взаимодействие. Участники подчеркнули важность ощущения радости от общения и эмоциональной связи.

Далее добровольцы отметили взаимность чувств, безопасность рядом с партнером и общую совместимость. Помимо этого, участникам были важны схожесть взглядов, а также сексуальное влечение и загадочная "искра", то есть особое ощущение между двумя людьми.

Среди других компонентов романтического влечения участники назвали сильную фиксацию на партнере и реакции в теле, вроде "бабочек в животе".

В исследовании психологи также подтвердили, что романтическое влечение может сохраняться между партнерами даже в долгосрочных отношениях. В таком случае, однако, сексуальное влечение уходит на второй план, уступая место эмоциональной близости, отметили специалисты.

Ранее треть россиян признались, что считают изображенные в классической литературе любовные отношения токсичными. Выяснилось, что еще 28% опрошенных считают любовь, описанную в книгах, устаревшей.

При этом 23% респондентов полагают, что романтические отношения имеют значение только как фактор развития сюжетной линии, способный заинтересовать читателя. Всего 10% участников опроса назвали отношения героев классических произведений идеальными.

