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Новости

21 июня, 09:30

Туризм

Россия вывезла почти всех своих граждан после обострения на Ближнем Востоке

Россия вывезла почти всех своих граждан после обострения на Ближнем Востоке

Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта

Трех российских детей эвакуировали из Израиля в Иорданию

В Москву прибудут еще 2 рейса с россиянами, эвакуированными из ОАЭ

Россияне стали чаще отдыхать в Абхазии

Захарова заявила, что в Иране и Израиле остались не больше 10 туристов из России

Большинство застрявших в ОАЭ российских туристов вернутся домой до конца недели

Более 500 россиян выехали из Ирана с 14 июня

Захарова: более 500 россиян выехали из Ирана с 14 июня

Большая часть российских туристов в Эмиратах вернется домой до 22 июня

Туроператоры вывезли почти всех россиян после эскалации конфликта между Ираном и Израилем. До конца этой недели вернется и большинство из тех, кто не мог уехать из ОАЭ.

Тем временем "Аэрофлот" уже изменил маршрут полетов в Эмираты, Катар и на Мальдивы. Самолеты по пути останавливаются в Самаре для дозаправки. Авиакомпания отправляет в Дубай более вместительные лайнеры – на каждом рейсе добавилось по 90 мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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