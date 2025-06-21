Россия вывезла почти всех своих граждан после обострения на Ближнем Востоке

Туроператоры вывезли почти всех россиян после эскалации конфликта между Ираном и Израилем. До конца этой недели вернется и большинство из тех, кто не мог уехать из ОАЭ.

Тем временем "Аэрофлот" уже изменил маршрут полетов в Эмираты, Катар и на Мальдивы. Самолеты по пути останавливаются в Самаре для дозаправки. Авиакомпания отправляет в Дубай более вместительные лайнеры – на каждом рейсе добавилось по 90 мест.

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