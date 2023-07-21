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Психолог объяснила, кому противопоказаны курортные романы

Замужество, дружба и разбитое сердце: чем заканчиваются курортные романы

Курортный роман – кто-то о нем мечтает, а кто-то боится как огня. Для одних – это легкая возможность скрасить досуг, а для других – долгие отношения в будущем и даже брак. Москва 24 нашла счастливые и грустные истории "отпускных" взаимоотношений, а психолог рассказала, почему некоторым подобные увлечения противопоказаны.

От раздражения до 10 лет брака

Фото: 123RF/peopleimages12

Александра* впервые увидела будущего мужа в 2012 году в аэропорту Красноярска перед вылетом в Таиланд. Первое впечатление было негативным – Сергей громко разговаривал, чем раздражал девушку. После перелета и заселения Александра пошла на прогулку с подругой и снова услышала этот громкий голос.

Мы не успели уйти, он подошел познакомиться и предложил пойти на вечеринку вместе. После нее он проводил меня до отеля и попросил о новой встрече. Я долго думала, ехать ли к нему. В итоге опоздала на час, а он меня дождался. Так стали проводить время вместе и отдыхать.
Александра

После прилета домой Сергей нашел Александру у стойки багажа и попросил ее номер. Около двух недель пара общалась только по телефону, так как девушка уехала к маме в другой регион. Мужчина был настойчив и звонил по несколько раз в день. На следующем свидании молодые люди поняли, что скучали друг без друга, и решили жить вместе.

Так случайная встреча за 4,5 тысячи километров от родного города привела к 10 годам брака, двум сыновьям, коту и строительству дома. Теперь Александра уверена: встретить "своего" человека можно где угодно, и курортный роман вполне может закончиться крепкими отношениями.

*Имена героев в материале изменены.

"Возвращаешься в ощущения подростковой любви"

Фото: depositphotos/EpicStockMedia

У Алексея подобный опыт закончился разбитым сердцем. С Анной он познакомился в 2020 году в одном из отелей Анапы – там молодой человек работал ведущим. Почти месяц романтики, флирта и приятного общения – Алексей даже нашел общий язык с маленькой дочкой Анны.

"Взаимодействие было интересное, девушка мне нравилась. Мы познакомились накануне ее дня рождения, что тоже стало поводом для общения", – признался он.

После отпуска молодые люди еще несколько раз встретились в Москве, но затем общение сошло на нет.

"Почему расстались? Этот вопрос скорее нужно задать ей. Я думал, что все будет дольше и серьезнее. Но, видимо, я ее чем-то не устроил. Возможно, если бы я повел себя более настойчиво, то все бы получилось", – задумывается мужчина.

Было больно, неприятно. Хотелось чего-то большего, состояние влюбленности усиливалось, но так сложилась судьба – мы разбежались в разные стороны.
Алексей

Несмотря на грустный опыт, Алексей все равно положительно относится к курортным романам. Он считает, что так можно испытать взрыв эмоций, адреналина, обменяться энергией, вниманием и чувствами.

"Что-то подобное человек переживает в момент первой подростковой любви. Мы получаем нужные эндорфины, жить становится легче и проще. Конечно, есть и минусы – при расставании все равно что-то теряешь. А все остальное – только плюсы", – уверен он.

Шесть лет на расстоянии

Фото: 123RF/danielino03

Виктория познакомилась с Олегом на одном из курортов Краснодарского края. Он сразу стал оказывать много внимания: молодые люди вместе гуляли вечерами, ходили на море.

После отпуска пара разъехалась по разным городам – встречались они только на нейтральной территории. Александр работал летчиком, а потому ему часто приходилось бывать в других регионах.

Мы общались шесть лет, это были отношения на расстоянии. Встречались по возможности в других городах. Расстались по моей инициативе, так как мне захотелось серьезных отношений, а его все и так устраивало.
Виктория

Несмотря на расставание и несбывшиеся надежды, у Виктории остались только позитивные и добрые воспоминания об этих взаимоотношениях.

"Но меня больше так не цепляло", – призналась девушка.

Остались друзьями

Фото: 123RF/oneinchpunch

Евгения практикует курортные романы почти каждый свой отпуск. Девушка считает, что так отдых становится более ярким и запоминающимся.

В 2015 году я поехала в Египет, где познакомилась с мужчиной из Дании. Много времени проводили вместе, ходили на море, в рестораны. Языковой барьер нисколько не смущал, хотя 50% коммуникаций происходило через переводчик на английском. Потом мы разъехались и никогда больше не контактировали.
Евгения

Следующий роман произошел через несколько лет в Турции. Молодой человек тоже был из России, и после отпуска пара даже продолжила общение.

"Важно найти человека "на своей волне". Это как раз был тот самый случай. Мы могли вместе лениво лежать на пляже, пойти в клуб и отрываться до утра, сидеть на берегу моря и просто разговаривать. До сих пор мы изредка общаемся в социальных сетях, он даже приглашал меня в гости в свой город", – вспоминает Евгения.

Формат не для всех

Фото: depositphotos/Dirima

Существует множество причин, почему люди начинают курортный роман, рассказала Москве 24 психолог, гештальт-терапевт Полина Изюмова. Для одних – это возможность пообщаться с противоположным полом, потому что дома личная жизнь не складывается. Для других – шанс забыть партнера, с которым только что расстались. Кто-то же не хочет обременять себя обязательствами, а потому заводит такие краткосрочные отношения.

"В отпуске каждый чувствует себя расслаблено, комфортно. Переживания, которые преследуют в обычной жизни, уходят на второй план. Человек попадает в новое место, среду, в окружение незнакомцев, а потому перестает терзать себя вопросами: хорошо ли я выгляжу? Что обо мне подумают люди? Такая благоприятная психологическая обстановка способствует новым встречам", – пояснила она.

В состоянии расслабленности человек даже не обращает внимания на социальный статус партнера. В такой момент могут привлекать совершенно другие вещи – тембр голоса, какие-то слова. В отпуске мы отключаем функцию рационального анализа. Так могут происходить совершенно неожиданные знакомства.
Полина Изюмова
психолог

Однако такой формат взаимодействия подходит не всем. Иногда человек начинает фантазировать, что курортный роман может перерасти в нечто большее, ведь совместные приключения только усиливают связь и остроту ощущений. Особенно это свойственно девушкам, отметила эксперт.

"Поэтому, если есть травма привязанности, расставание может очень сильно ранить. Потом человек еще долго будет сомневаться в себе: почему не получилось, что я делал не так. Он может хотеть вернуться в то место отдыха или, наоборот, начнет избегать его, потому что оно будет вызывать болезненное воспоминание", – рассказала психолог.

Если вы знаете, что у вас есть эмоциональная зависимость и вы очень быстро привязываетесь к людям, то это "красный флажок" для того, чтобы начинать отношения в отпуске.
Полина Изюмова
психолог

В некоторых случаях курортный роман действительно может перерасти во что-то серьезное. Однако для этого требуется много усилий, которые должны прилагать оба партнера, уверена Изюмова.

Фото: 123RF/vicu9

"Если молодые люди живут в разных городах или странах, говорят на разных языках, имеют разные культурные особенности, то потребуется колоссальная работа", – отметила она.

Пара должна понимать, что какой-то период общение будет на расстоянии, потребуются время и деньги для следующих встреч. Главное, чтобы оба человека были готовы ждать и вместе преодолевать трудности, заключила психолог.

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