Azerbaijan Airlines возобновит полеты в Израиль

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Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) возобновляет полеты в Израиль, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

С субботы, 28 июня, самолеты снова будут летать по маршруту Баку – Тель-Авив – Баку. В AZAL напомнили, что рейсы временно приостановили из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и ограничений на полеты со стороны соседних стран.

"В настоящее время обстановка стабилизировалась, что позволило восстановить регулярное авиасообщение", – говорится в сообщении.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. В тот день Тель-Авив ударил по военным и ядерным объектам Тегерана. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство.

Позже Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам. Трамп уверял, что цели в Фордо, Натанзе и Исфахане были поражены. Иран в качестве ответной меры провел военную операцию против американских баз в Катаре и Ираке.

Спустя время глава Белого дома Дональд Трамп заявил о достижении перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.

По мнению верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, Исламская Республика одержала победу наш Штатами. США напрямую вмешались в ближневосточный конфликт, осознавая, что в ином случае Израиль был бы уничтожен, пояснил он.