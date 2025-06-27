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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал подготовку к свадьбе своего сына Авнера как отвлекающий маневр для удара по Ирану. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источников в израильской и американской разведках, премьер Израиля специально объявил об отпуске и праздновании свадьбы 16 июня для того, чтобы создать у Ирана ложное впечатление о его местоположении и общей обстановке.

При этом никто из близких, включая сына, не знал, что свадьба будет отложена.

В статье отмечается, что эта история стала частью масштабной дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы убедить Иран в отсутствии поддержки Израиля со стороны США.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным и ядерным объектам Ирана. В ответ был атакован ряд военных и инфраструктурных объектов еврейского государства.

Затем США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ на это Иран провел операцию "Хорошая весть о победе", в ходе которой силы страны атаковали американские базы в Катаре и Ираке.

Спустя некоторое время американский президент Дональд Трамп заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

В свою очередь, Путин рассказывал, что Москва принимает усилия, чтобы содействовать иранскому народу. Агрессию в отношении Исламской Республики он назвал неспровоцированной и безосновательной.

Также президент выразил мнение, что сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается и конфликт Ирана и Израиля ушел в прошлое.