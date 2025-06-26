Лавров: режим нераспространения ядерного оружия пострадал из-за Израиля и США

26 июня, 16:45Политика
Фото: kremlin.ru
Режим нераспространения ядерного оружия пострадал в результате действий Израиля и Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом.
"Безусловно, режим нераспространения пострадал в результате тех агрессивных действий, которые принял Израиль, а затем и США, атакуя объекты мирной ядерной программы Ирана", – приводит RT слова дипломата.
Ранее иранский парламент одобрил законопроект о приостановке взаимодействия с МАГАТЭ. Согласно новым правилам, инспекторы агентства смогут посещать ядерные объекты только после получения разрешения. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ситуация вызывает обеспокоенность у России.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным и ядерным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала ряд военных и инфраструктурных объектов еврейского государства.
Затем США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ на это Иран провел операцию "Хорошая весть о победе", в ходе которой силы страны атаковали американские базы в Катаре и Ираке.
МАГАТЭ зафиксировало воронки от проникающих боеприпасов на месте ядерного объекта в Фордо. Также агентство не исключило серьезных разрушений из-за мощных взрывов и чувствительности центрифуг.
Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.
МАГАТЭ заявило, что большая часть иранского обогащенного урана уцелела