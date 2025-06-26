Лавров: режим нераспространения ядерного оружия пострадал из-за Израиля и США

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Режим нераспространения ядерного оружия пострадал в результате действий Израиля и Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом.

"Безусловно, режим нераспространения пострадал в результате тех агрессивных действий, которые принял Израиль, а затем и США, атакуя объекты мирной ядерной программы Ирана", – приводит RT слова дипломата.

Ранее иранский парламент одобрил законопроект о приостановке взаимодействия с МАГАТЭ. Согласно новым правилам, инспекторы агентства смогут посещать ядерные объекты только после получения разрешения. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ситуация вызывает обеспокоенность у России.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным и ядерным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала ряд военных и инфраструктурных объектов еврейского государства.

Затем США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ на это Иран провел операцию "Хорошая весть о победе", в ходе которой силы страны атаковали американские базы в Катаре и Ираке.

МАГАТЭ зафиксировало воронки от проникающих боеприпасов на месте ядерного объекта в Фордо. Также агентство не исключило серьезных разрушений из-за мощных взрывов и чувствительности центрифуг.

Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

