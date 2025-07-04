Росавиация выдала разрешение авиакомпании Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд – Москва

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Росавиация выдала разрешение авиакомпании из Саудовской Аравии Flynas на выполнение регулярных рейсов по маршруту Эр-Рияд – Москва (Внуково), сообщает телеграм-канал ведомства.

Начиная с 1 августа до конца текущей весенне-летней навигации (25 октября) перевозчик сможет летать на этом направлении четыре раза в неделю. Перелет будет осуществляться на самолетах Airbus A320/330.

Разрешение выдано в рамках госуслуги агентства "Предоставление разрешений иностранным назначенным авиапредприятиям на эксплуатацию договорных линий". Госуслугу оказывает управление регулирования перевозок и международного сотрудничества центрального аппарата Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают работу по расширению карты полетов в интересах россиян и иностранных туристов.

Ранее стало известно, что Малайзия может запустить прямые авиарейсы с Россией до конца 2025 года. Данный вопрос уже находится на финальной стадии обсуждения. Сейчас с малазийской стороны решается вопрос с дозаправкой самолетов и обеспечения их безопасности.

Директор по международному продвижению по туризму Малайзии Акбал Сетия отметил, что самолеты между странами уже летали. Он также подчеркнул важность восстановления авиамаршрутов в столицу Куала-Лумпур, а также из Москвы в другие города Малайзии.