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17 июля, 22:30

Туризм

Отели в Геленджике в августе будут стоить от 40 тысяч рублей

Отели в Геленджике в августе будут стоить от 40 тысяч рублей

В Геленджике вырос спрос на гостиницы после открытия аэропорта

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Уже 18 июля в Геленджике вновь начнет работу аэропорт. По данным туроператоров, стоимость двухместного номера в отеле три звезды с 1 по 7 августа начинается от 40 тысяч рублей, а в четырехзвездочном – от 60 тысяч.

Местные гостиницы отмечают рост бронирований, многие туристы стараются спланировать отдых заранее. Эксперты туристической отрасли отмечают, что открытие авиасообщения может удвоить поток отдыхающих на курорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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