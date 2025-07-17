Отели в Геленджике в августе будут стоить от 40 тысяч рублей

Уже 18 июля в Геленджике вновь начнет работу аэропорт. По данным туроператоров, стоимость двухместного номера в отеле три звезды с 1 по 7 августа начинается от 40 тысяч рублей, а в четырехзвездочном – от 60 тысяч.

Местные гостиницы отмечают рост бронирований, многие туристы стараются спланировать отдых заранее. Эксперты туристической отрасли отмечают, что открытие авиасообщения может удвоить поток отдыхающих на курорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.