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13 июля, 09:30

Туризм

В Сочи зафиксировали снижение турпотока этим летом

В Сочи зафиксировали снижение турпотока этим летом

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В Сочи этим летом приехало меньше туристов, чем ожидалось. Отельеры и туроператоры фиксируют снижение числа бронирований по сравнению с прошлым годом. Причин несколько: холодный июнь, подорожание проживания и высокая конкуренция со стороны других курортов.

По оценкам специалистов, проживание в отелях Сочи подорожало на 30%. Недельный отпуск на двоих в четырехзвездочном отеле у моря обойдется в среднем в 160 тысяч рублей. Цены на лежаки доходят до 5–12 тысяч рублей в день, аренда пляжного бунгало – до 40 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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