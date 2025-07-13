В Сочи зафиксировали снижение турпотока этим летом

В Сочи этим летом приехало меньше туристов, чем ожидалось. Отельеры и туроператоры фиксируют снижение числа бронирований по сравнению с прошлым годом. Причин несколько: холодный июнь, подорожание проживания и высокая конкуренция со стороны других курортов.

По оценкам специалистов, проживание в отелях Сочи подорожало на 30%. Недельный отпуск на двоих в четырехзвездочном отеле у моря обойдется в среднем в 160 тысяч рублей. Цены на лежаки доходят до 5–12 тысяч рублей в день, аренда пляжного бунгало – до 40 тысяч.

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