Первый рейс из Москвы в Геленджик отправится 18 июля

Первый рейс из столицы в Геленджик запланирован на 18 июля, билеты уже поступили в продажу. С 25 июля полеты станут ежедневными, пассажиров будут перевозить аэробусы А320 в двухклассной компоновке – эконом и бизнес.

По прогнозам Ассоциации туроператоров, открытие аэропорта может увеличить поток туристов в Геленджик примерно на 40%. Новый аэропорт прошел модернизацию и готов работать в напряженном ритме курортного сезона.

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