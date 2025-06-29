Россия и КНДР подписали план сотрудничества в культурной сфере

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Министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества в культурной сфере на 2025–2027 годы. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Документ предусматривает реализацию ряда совместных инициатив, направленных на развитие двусторонних культурных связей и укрепление гуманитарного партнерства", – написала Любимова в своем телеграм-канале.

Главным мероприятием со стороны Пхеньяна станет проведение выставки произведений искусства "Мансудэ", которая пройдет с 18 августа по 17 сентября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

Москва, в свою очередь, организует в столице Северной Кореи свой комплекс культурных мероприятий о богатстве русского языка. Ожидаются выступления академического народного хора имени Пятницкого, столичного академического театра танца "Гжель", фотовыставка, мастер-классы и лекции.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт строительству автомобильного моста, который соединит РФ и КНДР. Сооружение пройдет через реку Туманную.

Кроме того, мост символизирует стремление государств к укреплению дружественных и добрососедских отношений, а также к увеличению межрегионального сотрудничества, уточнял Мишустин.

