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14 июля, 08:00

Туризм

АТОР спрогнозировала очередное повышение цен на отдых за границей

АТОР спрогнозировала очередное повышение цен на отдых за границей

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В июле зарубежный отдых может подорожать для россиян на 10–15% по сравнению с июнем. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Такое подорожание связывают с сезонным фактором, отмечая высокий спрос на туристические поездки.

В то же время, по сравнению с 2024 годом, стоимость отдыха за рубежом немного снизилась. Главная причина кроется в укреплении рубля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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