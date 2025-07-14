АТОР спрогнозировала очередное повышение цен на отдых за границей

В июле зарубежный отдых может подорожать для россиян на 10–15% по сравнению с июнем. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Такое подорожание связывают с сезонным фактором, отмечая высокий спрос на туристические поездки.

В то же время, по сравнению с 2024 годом, стоимость отдыха за рубежом немного снизилась. Главная причина кроется в укреплении рубля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.