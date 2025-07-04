Предприниматель Тимошкина: для бюджетного капучино используют дешевое зерно и молоко

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Для недорого кофе обычно используют дешевое зерно, самое доступное молоко и устаревшие кофемашины, рассказала предприниматель Светлана Тимошкина в беседе с "Газетой.ру".

Она объяснила, что в качественной кофейне используют свежеобжаренную арабику с прозрачной информацией о происхождении зерен и дате обжарки. Для бюджетного напитка чаще всего берут либо дешевое зерно, либо смеси с высоким содержанием робусты, которые закупаются большим объемом и дольше хранятся.

Для капучино важную роль играет молоко. По словам Тимошкиной, в хорошей кофейне его подбирают под конкретный сорт кофе и следят за его качеством, а также за количеством белка. Благодаря этому у напитка и пены лучше структура. В бюджетных кофейнях обычно используют самое доступное молоко или его дешевые заменители.

Эксперт добавила, что для приготовления хорошего напитка нужно качественное оборудование, эспрессо-машины и кофемолки высокого класса. Они позволяют готовить кофе стабильно и раскрывать вкус зерна. В дешевых кофейнях используют автоматические или устаревшие машины.

Однако ключевой элемент стоимости – расходы на подготовку бариста, считает Тимошкина. Те, кто делает ставку на качество, обучают сотрудников у сертифицированных тренеров или в собственных учебных центрах.

Хороший бариста умеет настраивать помол, работать с молоком, готовить эспрессо и поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Все это напрямую влияет на вкус напитка.

"В дешевом варианте напиток может быть горьким или кислым, молоко часто перегрето или плохо взбито, вкус плоский", – пояснила эксперт.

В капучино дороже все сбалансированно, чувствуется чистый вкус кофе, сладость молока и соблюдена правильная температура.

Ранее эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев рассказал, что стоимость кофе в мире может упасть на 10–20% до конца года, если погода в ключевой стране-производителе Бразилии останется благоприятной. В прошлом году кофе подорожал сильнее других товаров, что привело к снижению спроса, особенно в экономически уязвимых регионах.

Если погодные аномалии не испортят оптимистичных планов по урожаю, арабика может опуститься в цене ниже 6 тысяч долларов за тонну, а робуста подешевеет до 3 тысяч долларов и ниже, поделился прогнозом аналитик.