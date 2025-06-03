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03 июня, 09:38

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CNN: кофе помогает поддерживать здоровье женщин в зрелые годы

Ученые рассказали о пользе кофе для женского здоровья

Фото: depositphotos/Mooseshop

Ученые выяснили, что потребление от 1 до 3 чашек кофе в день женщинами в среднем возрасте связано с их хорошим физическим и умственным здоровьем в зрелые годы. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на CNN.

На ежегодном собрании Американского общества питания в Орландо представили исследование, в котором поучаствовали около 47 тысяч женщин в возрасте от 40 до 70 лет. За ними велось наблюдение около 30 лет. Целью исследования стало определение уровня смертности и заболеваемости участниц.

Авторы научного труда обнаружили, что умеренное потребление кофе в среднем возрасте связано с более высокой вероятностью здорового старения. При этом такая связь не была выявлена для чая или кофе без кофеина. Более того, употребление большого количества газировки с кофеином снижает шансы на здоровое старение.

Ранее кардиолог Иосиф Шубитидзе предупредил, что кофе может быть опасен для людей с проблемами сердца и сосудов. С его слов, кофеин способен провоцировать кратковременный рост давления, усиливать тахикардию, стимулировать выработку соляной кислоты и вызывать ухудшение состояния.

Врач также рекомендовал отказаться от этого напитка беременным, поскольку кофе может негативно отразиться на развитии плода.

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