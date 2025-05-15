Диетолог Писарева: цельнозерновые каши и апельсиновый сок бодрят лучше кофе

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Продукты, богатые белком, цельнозерновые каши и апельсиновый сок помогают проснуться утром лучше кофе. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, после сна организм всегда немного обезвожен, поэтому первое, что нужно сделать утром, – это выпить стакан чистой воды. Она поможет запустить работу желудка и ускорить метаболизм.



Ирина Писарева врач-диетолог, нутрициолог Проснуться помогут любые цельнозерновые каши, так как в них много витаминов группы В, которые улучшают работу мозга. К тому же крупы – это сложные углеводы, которые заряжают энергией на целый день в отличие от кофе, эффект бодрости от которого достаточно кратковременный.

"Устойчивый заряд энергии также дают продукты, богатые белками, – они медленно перевариваются, что помогает дольше ощущать сытость. Поэтому я бы советовала есть утром, например, натуральный йогурт без добавок и сахара, куриные яйца", – отметила диетолог.

Кроме этого, стоит добавлять к завтраку 20–30 граммов орехов. Они помогают снизить уровень плохого холестерина в крови, богаты полезными жирами, содержат белок и витамины группы В, а также магний. Все это хорошо насыщает организм и помогает ему быстрее проснуться, подчеркнула Писарева.

"Еще один способ взбодриться – съесть фрукт, богатый витамином С. К примеру, это может быть апельсин или грейпфрут. Из этих продуктов хорошо делать по утрам свежевыжатые соки, но их лучше разбавлять водой, чтобы они не были слишком концентрированными", – посоветовала диетолог.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что белковые и богатые клетчаткой продукты помогают преодолеть тягу к сладкому. По ее мнению, организму с ними легко справиться, но при этом они медленно перевариваются, давая насыщение, и не приводят к резким скачкам инсулина.

