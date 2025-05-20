Диетолог Миркискина: кофе из автомата может привести к тяжелой форме пневмонии

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Кофе из автомата может привести к заражению тяжелой формой пневмонии, пищевому отравлению и аллергической реакции. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина.

По ее словам, если автомат неправильно или нерегулярно чистят, в нем могут накапливаться в том числе плесень и грибки. Они способны вызывать аллергические реакции и раздражение дыхательных путей. Также в грязном оборудовании может завестись кишечная палочка, провоцирующая пищевое отравление и диарею, отметила эксперт.





Мария Миркискина врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Особенно опасно, когда в системах водоснабжения автоматов размножаются бактерии легионеллы, вызывающие легионеллез – тяжелую форму пневмонии.

"Также в кофемашинах могут появиться псевдомонады, которые приводят к развитию пневмонии у людей с ослабленным иммунитетом. Особенно это касается тех, у кого уже есть хронические легочные заболевания, например ХОБЛ, бронхит и бронхиальная астма", – пояснила врач.

Пить кофе из автомата можно, только если есть уверенность, что он проходит регулярное обслуживание и очистку. Однако совершенно точно не стоит брать напиток из аппарата с видимыми загрязнениями, заключила Миркискина.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о продуктах, которые бодрят с утра лучше кофе. Среди них – цельнозерновые каши, так как в них много витаминов группы В, улучшающих работу мозга. Также взбодриться помогают фрукты, богатые витамином С, например апельсин и грейпфрут.

