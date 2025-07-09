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09 июля, 07:15

Транспорт

В России планируют повысить налог на автомобили старше 15 лет

В России планируют повысить налог на автомобили старше 15 лет

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В России разрабатывают законопроект, предусматривающий повышение налога для автомобилей старше 15 лет. Как сообщают СМИ, Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" планирует представить документ до конца июля. Новые меры предполагают не только увеличение налога для возрастных транспортных средств, но и обязательный техосмотр дважды в год.

Авторы инициативы предлагают также закрепить на законодательном уровне правила обслуживания и предельный срок эксплуатации автомобиля. После его истечения государство намерено поддерживать сдачу устаревших машин на металлолом через программу утилизации. Эксперты считают такую меру оправданной, учитывая, что сбор за утилизацию транспортных средств в стране взимается регулярно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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