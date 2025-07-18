Аэропорт Внуково закрыт на прием и выпуск авиарейсов

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что подобные меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Вечером 17 июля аналогичные меры безопасности объявлялись в столичных авиагаванях Домодедово и Жуковский. Ограничения ввели на фоне отражения атаки беспилотника в Московском регионе.

Спустя некоторое время ограничения отменили, оба аэропорта возобновили прием и выпуск авиарейсов.