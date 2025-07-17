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17 июля, 23:15

Транспорт

Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент обе воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.

"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – подчеркнул Кореняко.

Ограничения в столичных аэропортах были объявлены на фоне отражения очередной атаки беспилотников. Вечером 17 июля силы ПВО сбили один вражеский дрон на подлете к Москве.

Россиянам начнут компенсировать отмененные полеты за счет уменьшения на 0,25% отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Соответствующее решение утвердило российское правительство.

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