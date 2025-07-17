17 июля, 23:15Транспорт
Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент обе воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.
"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – подчеркнул Кореняко.
Ограничения в столичных аэропортах были объявлены на фоне отражения очередной атаки беспилотников. Вечером 17 июля силы ПВО сбили один вражеский дрон на подлете к Москве.
Россиянам начнут компенсировать отмененные полеты за счет уменьшения на 0,25% отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Соответствующее решение утвердило российское правительство.