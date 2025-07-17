Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву, вечером в четверг, 17 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На месте падения обломков дрона уже работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр столицы.

В ночь на 17 июля силы ПВО уничтожили в общей сумме три вражеских беспилотника на подлете к Москве. О каких-либо последствиях произошедшего не сообщалось.