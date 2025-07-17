Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО уничтожили еще один беспилотник, который летел в сторону Москвы, в ночь на четверг, 17 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, на месте падения обломков дрона находятся представители экстренных служб.

Этой ночью Собянин также сообщал отражении атаки двух украинских беспилотников, направлявшихся к столице. Подробности случившегося пока не приводятся.