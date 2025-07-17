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17 июля, 23:34

Транспорт

Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили свою работу, отменив ограничения на полеты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский вечером 17 июля в связи с отражением атаки БПЛА в столичном регионе.

По данным Сергея Собянина, подразделения ПВО ликвидировали один вражеский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.

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