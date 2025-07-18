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Российская авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов на рейс Москва – Пхеньян, сообщает на сайте перевозчика.

Перелет будет выполнятся на широкофюзеляжном самолете Boeing 777-200ER. Цена на билет стартует от 44,6 тысячи рублей.

Первое отправление запланировано на 27 июля. Воздушное судно вылетит из аэропорта Шереметьево. Время в пути составит около 8 часов. После этого полеты будут осуществляться раз в месяц, чтобы сформировать устойчивый спрос и загрузку рейсов.

До этого РФ и КНДР возобновили прямое железнодорожное сообщение. Поезд с вагоном из Северной Кореи впервые за пять лет прибыл на столичный Ярославский вокзал.

Расстояние между столицами превышает 10 тысяч километров, а в пути пассажиры провели больше недели. Таким образом, между Москвой и Пхеньяном выстроился самый длинный беспересадочный железнодорожный маршрут в мире.