18 июля, 15:59Туризм
Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов на рейс Москва – Пхеньян
Фото: 123RF/fifg
Российская авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов на рейс Москва – Пхеньян, сообщает на сайте перевозчика.
Перелет будет выполнятся на широкофюзеляжном самолете Boeing 777-200ER. Цена на билет стартует от 44,6 тысячи рублей.
Первое отправление запланировано на 27 июля. Воздушное судно вылетит из аэропорта Шереметьево. Время в пути составит около 8 часов. После этого полеты будут осуществляться раз в месяц, чтобы сформировать устойчивый спрос и загрузку рейсов.
До этого РФ и КНДР возобновили прямое железнодорожное сообщение. Поезд с вагоном из Северной Кореи впервые за пять лет прибыл на столичный Ярославский вокзал.
Расстояние между столицами превышает 10 тысяч километров, а в пути пассажиры провели больше недели. Таким образом, между Москвой и Пхеньяном выстроился самый длинный беспересадочный железнодорожный маршрут в мире.
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