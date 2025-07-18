Собянин: средства ПВО пресекли очередную попытку атаки БПЛА на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны России пресекли очередную попытку атаки на Москву вражеского беспилотника в пятницу, 18 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Глава города также подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.

Ранее была отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. До этого средства ПВО сбили три вражеских дрона. Позже мэр города объявлял об уничтожении другого беспилотника противника, который удалось ликвидировать на подлете к Москве.

В этот же день российские силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, а незадолго до этого были ликвидированы еще два вражеских дрона, которые направлялись в сторону российской столицы.

