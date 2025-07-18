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18 июля, 14:02

Мэр Москвы

Собянин сообщил об отражении атаки еще двух вражеских БПЛА на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО Минобороны РФ ликвидировали еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву в пятницу, 18 июля. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр.

Немногим ранее градоначальник заявлял об одном сбитом украинском беспилотнике.

Кроме того, в ночь на 18 июля подразделения ПВО сбили один вражеский БПЛА в Московском регионе. Позднее были уничтожены еще два дрона на подлете к столице.

Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на Москву

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