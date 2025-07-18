18 июля, 14:02Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки еще двух вражеских БПЛА на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО Минобороны РФ ликвидировали еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву в пятницу, 18 июля. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр.
Немногим ранее градоначальник заявлял об одном сбитом украинском беспилотнике.
Кроме того, в ночь на 18 июля подразделения ПВО сбили один вражеский БПЛА в Московском регионе. Позднее были уничтожены еще два дрона на подлете к столице.
Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на Москву