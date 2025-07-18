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02:44

Мэр Москвы

Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на Москву

Фото: Министерство обороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два вражеских беспилотника на подлете к Москве в ночь на пятницу, 18 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Вечером 17 июля подразделения ПВО ликвидировали один беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Ночью был уничтожен еще один БПЛА в Московском регионе.

На фоне отражения атак украинских дронов в столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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